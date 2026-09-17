Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde Afet Araştırma Enstitüsü kuruldu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde afetlere ilişkin bilimsel araştırmalar yürütmek üzere Afet Araştırma Enstitüsü kuruldu.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 17 Eylül 2026 tarihli ve 33373 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11788 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KTÜ Rektörlüğü bünyesinde Afet Araştırma Enstitüsü kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30. maddesi gereğince yürürlüğe girdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, üniversitenin afetler konusunda uzun yıllara dayanan akademik ve bilimsel birikime sahip olduğunu belirtti.

Çuvalcı, KTÜ bünyesindeki Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin deprem, yapı güvenliği ve afet risklerinin azaltılmasına yönelik önemli çalışmalar yürüttüğüne dikkati çekti.

Afetlerle mücadelede bilimsel bilginin üretilmesinin yanı sıra bu bilginin uygulamaya aktarılması ve toplumun hizmetine sunulmasının da önem taşıdığını vurgulayan Çuvalcı, üniversitenin bu alandaki bilgi ve tecrübe birikimini Afet Araştırma Enstitüsü ile daha güçlü bir akademik yapı altında bir araya getireceklerini kaydetti.

Afet Araştırma Enstitüsünün üniversiteye, Trabzon'a, bölgeye ve Türkiye'ye önemli katkılar sağlaması temennisinde bulunan Çuvalcı, enstitünün kurulmasındaki destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti.