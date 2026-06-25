Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Karagöz Konsere Gidiyor" Müzikali, Sezon Finali Yaptı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Karagöz Konsere Gidiyor" Müzikali, Sezon Finali Yaptı

25.06.2026 14:43  Güncelleme: 15:45
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel Türk tiyatrosu Karagöz ve Hacivat'ı çocuklarla buluşturan 'Karagöz Konsere Gidiyor' müzikali, sezon boyunca 21 gösterimde 6 bin 696 çocuğa ulaşarak sezon finali yaptı.

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel Türk tiyatrosunun önemli eseri Karagöz ve Hacivat'ı Başkentli çocuklarla buluşturan "Karagöz Konsere Gidiyor" müzikali sezon finali yaptı. Müzikal, sezon boyunca gerçekleşen 21 gösterimde 6 bin 696 çocuğa ulaştı.

Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Karagöz ve Hacivat'ı, Kent Orkestrası'nın eşlik ettiği "Karagöz Konsere Gidiyor" müzikaliyle sahneye taşıdı. 6-10 yaş arası çocuklara yönelik hazırlanan müzikal, 2026 yılı tiyatro sezonu boyunca Kocatepe Kültür Merkezi ve Gençlik Parkı'nda toplam 21 kez sahnelendi. Müzikali; Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştiren 16 gösterimde 5 bin 100, Gençlik Parkı'ndaki 5 gösterimde de bin 596 olmak üzere toplam 6 bin 696 çocuk izledi. "Karagöz Konsere Gidiyor" müzikalinin son gösterimi de Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Müzikalde çocuklar, Karagöz ve Hacivat'ın renkli maceralarını ilgiyle takip ederken aileler de gösterilere yoğun katılım sağladı.

"ÇOCUKLARIMIZDAN HER ZAMAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜK"

Müzikalin sezon boyunca her hafta çocuklarla buluştuğunu belirten ABB Kent Orkestrası Şefi Zafer Gökçer, "Karagöz Konsere Gidiyor' oyunumuzu sezon boyunca her salı çocuklarımızla buluşturduk. Çocuklarımızdan her zaman aynı ilgiyi, sevgiyi ve alakayı gördük. Büyük ilgi gören oyunumuzda çocuklarımıza hem eğlenceli vakit geçirme hem de enstrümanları tanıma fırsatı sunduk. Bu sezonu da çok güzel bir şekilde tamamladık. Okullar kapanmasına rağmen çocuklarımızın hala temsillere gelmek istemesi bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Karagöz Konsere Gidiyor' Müzikali, Sezon Finali Yaptı - Son Dakika

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