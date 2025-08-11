Karahallı\'da Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Uşak'ın Karahallı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Buğdaylı Mahallesi'nde Ş.Ö'ye (73) ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
