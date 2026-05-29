Karahantepe Projesi Sona Yaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karahantepe Projesi Sona Yaklaşıyor

Karahantepe Projesi Sona Yaklaşıyor
29.05.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karahantepe'de ziyaretçi merkezi ve çevre düzenlemesi projeleri 2026'da hayata geçiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Karahantepe Ören Yeri'nde yürütülen ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenlemesi projelerinde sona yaklaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Geleceğe Miras" vizyonu doğrultusunda Karahantepe'de alanın korunması ve bilimsel faaliyetlerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında alanda 2 bin metrekarelik kazı ve araştırma evi, 150 metrekarelik buluntu deposu ve 35 metrekarelik su deposu inşa ediliyor. Arkeolojik buluntuların korunması ve kazı faaliyetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla üst örtü (koruma çatısı) uygulaması da devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sürece katkı sunanlara teşekkür etti.

Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti:

"Şanlıurfa Karahantepe'de Geleceğe Miras vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ören yeri çevre düzenlemesi ve üst örtü yapımı kapsamında kazı ve araştırma evi, buluntu deposu ve altyapı yapılarıyla birlikte alanı koruyacak ve bilimsel çalışmaları güçlendirecek önemli bir süreci yürütüyoruz. Ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenleme projelerimizi de tamamlamak üzereyiz. 2026 yılı içinde uygulamaya başlayarak Karahantepe'yi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız."

2026 yılı içinde uygulamaya alınması planlanıyor

Karahantepe'deki çevre düzenlemesi ve üst örtü yapımı işi için süreç 2024 yılında başladı. Aynı yılın ekim ayında ihalesi ve sözleşmesi yapılan projenin uygulama çalışmaları sürüyor.

Tamamlanma aşamasına gelen ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenleme projelerinin 2026 yılı içinde uygulamaya alınması planlanıyor.

Bölgedeki çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi adına Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında yürütülüyor.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat, Şanlıurfa, Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karahantepe Projesi Sona Yaklaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği AK Parti ve CHP sürpriz yaptı Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği! AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
Tunceli Valisi Şefik Aygöl’den öğrencilere bayram sürprizi Tunceli Valisi Şefik Aygöl'den öğrencilere bayram sürprizi
İsviçre’de dehşet anları Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı İsviçre'de dehşet anları! Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı

11:46
Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler
Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:59
CHP’de kriz derinleşiyor Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
10:46
Bu nasıl kurban kesmek Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi’yi etiketledi
Bu nasıl kurban kesmek? Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 11:49:35. #7.13#
SON DAKİKA: Karahantepe Projesi Sona Yaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.