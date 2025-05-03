Karakaya Gölbaşı'nda Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karakaya Gölbaşı'nda Ziyaretlerde Bulundu

Karakaya Gölbaşı\'nda Ziyaretlerde Bulundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Gölbaşı'nda vatandaşlarla buluşup teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

03.05.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Karakaya, beraberindeki MHP İl Başkanı Alparslan Doğan, İlçe Başkanı Abdurrahman Özçelik ve Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Özer Polat ile çarşı merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Lokma ikram ettiği vatandaşlarla bir süre sohbet eden Karakaya, daha sonra teşkilat mensuplarıyla yemekte buluştu.

Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Yiğit'i ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileyen Karakaya, ardından Kaymakam Erol Rüstemoğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel'e ziyarette bulundu.

Partisinin ilçe başkanlığında partililerle de buluşan Karakaya, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Karakaya, programları kapsamında son olarak Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı ile Şoförler ve Otomobilciler Odasına ziyaret etti.

Kaynak: AA

Mevlüt Karakaya, Yerel Haberler, Politika, Gölbaşı, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karakaya Gölbaşı'nda Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı
Zeynep Naz Sarıkaya’nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı Efe Şayık 82,8 kilometre... Zeynep Naz Sarıkaya'nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı! Efe Şayık 82,8 kilometre...
Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz
Cemil Önal cinayetinde yeni detay Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş Cemil Önal cinayetinde yeni detay! Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş
1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi Taksim çağrısına tutuklama 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi! Taksim çağrısına tutuklama
Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü
81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı 81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 20:08:51. #7.12#
SON DAKİKA: Karakaya Gölbaşı'nda Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.