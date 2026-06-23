Karakeçili'de Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Karakeçili'de Futbol Turnuvası Başladı

Karakeçili\'de Futbol Turnuvası Başladı
23.06.2026 13:34
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Kaymakam Mert, Karakeçili'de düzenlenen futbol turnuvasının başlama vuruşunu yaptı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde düzenlenen futbol turnuvasının başlama vuruşunu Kaymakam Yasin Mert yaptı.

Karakeçili Kaymakamlığının destekleri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün koordinasyonuyla gerçekleştirilen Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası, kuma personellerinden oluşan 6 takımın katılımıyla Karakeçili Münir Karaloğlu Stadyumu'nda başladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü takımları arasında yapılan ilk maçın başlama vuruşunu Kaymakam Mert yaptı.

Müsabakayı 3-2'lik skorla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü takımı kazandı.

Kaymakam Mert, ilçede sportif ve sosyal faaliyetlere önem verdiklerini belirterek, "Daha önce masa tenisi ve voleybol turnuvası düzenledik. Amacımız kamu görevlileri, vatandaşlar ve gençler arasındaki sosyalleşmeyi, kaynaşmayı sağlamak. Özellikle gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan ve sosyal medyadan uzak tutarak spora yönlendirmek, değişik alanlarda sportif ve sosyal faaliyetleri devam ettireceğiz. Tüm takımlara başarılar dilerim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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