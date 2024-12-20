Karakeçili'de Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
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Karakeçili'de Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı

Karakeçili\'de Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı

Kaymakam İbrahim Ergin başkanlığında, kamu kurumları 2024 hizmetlerini değerlendirdi.

20.12.2024 19:18
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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Kaymakam İbrahim Ergin başkanlığında yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, Ergin'in yanı sıra kurum müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda kamu kurumlarının 2024'te yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Ergin, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için sunulan hizmetlerin titizlikle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Ergin, muhtarların vatandaşla aralarında köprü vazifesi gördüğüne dikkati çekerek, daire amirleri ve muhtarlarla el ele vererek en iyi hizmetin sunulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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