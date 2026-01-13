Tarihi Caminin Mülkiyeti Vakıflar'a Geçti

(İSTANBUL) - Karaköy Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'nde İBB tarafından Koruma Kurulu onaylı rekonstrüksiyon çalışmaları sürerken, Danıştay'ın alanın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne tesciline hükmetmesiyle birlikte belediyenin yetki ve sorumluluğu sona erdi. İBB, proje ve uygulama belgelerini Vakıflar'a devretti.

İstanbul'un önemli tarihi ve inanç mirasları arasında yer alan Karaköy Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'nde yürütülen rekonstrüksiyon sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Danıştay Birinci Dairesi'nin 10 Eylül 2025 tarihli kararıyla alanın mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne tescil edilmesine hükmedildi. Kararın kesinleşmesinin ardından İBB'nin alandaki yetki ve sorumluluğu sona erdi.

Koruma Kurulu onaylı, bilimsel esaslı süreç

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan camide yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bilimsel ilkelere dayalı ve Koruma Kurulu onaylı bir çerçevede ele alındı. Yapının tarihi kimliğinin korunması, olası depremlere karşı güvenli hale getirilmesi ve uzun vadede yaşatılması hedeflendi.

Süreç, alanında uzman akademisyenlerden oluşan Bilim Kurulu eşliğinde yürütüldü. Prof. Dr. Baha Tanman, Prof. Dr. Feridun Çılı, Büke Uras ve Prof. Dr. Kutay Özaydın'dan oluşan kurul; projelendirme, yapısal değerlendirme ve rekonstrüksiyon ilkelerine yönelik yönlendirmelerde bulundu.

Arkeolojik ve teknik bulgular ışığında yeniden değerlendirme

Çalışmaların ilk aşamasında caminin tarihi temelleri arkeolojik kazı titizliği ile ortaya çıkarıldı. Yeni bulgular doğrultusunda mevcut proje yeniden değerlendirildi ve özgün izlerle uyumlu bir rekonstrüksiyon yaklaşımı benimsendi.

Ortaya çıkan temel duvarları hem tarihsel hem mühendislik verileriyle analiz edildi. Zemin güvenliği ise zemin mekaniği verileri dikkate alınarak planlandı. Prof. Dr. Kutay Özaydın'ın önerileri doğrultusunda zemin enjeksiyonu yöntemi uygulanarak sağlamlaştırma çalışmaları yapıldı.

Bu müdahalelerle yapının depreme dayanıklı bir zemine oturtulması ve temelin bütüncül biçimde güçlendirilmesi hedeflendi. Çevre güçlendirme uygulamaları tamamlandı; mütemadi hatıl sistemi için hazırlıklar yürütüldü.

Beden duvarlarına geçiş için tüm hazırlıklar tamamlanmıştı

Rekonstrüksiyon sürecinde beden duvarlarına örüm aşamasına geçilmeden önce temel ve zemin sistemleri güvence altına alındı. İBB, yapısal güvenliği ve tarihi özgünlüğü birlikte önceleyen aşamaları planladı ve gerekli hazırlıkları tamamladı.

Danıştay kararı sonrası alan tamamen devredildi

Bu süreç devam ederken Danıştay Birinci Dairesi'nin kararı doğrultusunda cami alanının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğu hükme bağlandı. Kararın kesinleşmesiyle birlikte İBB'nin sahadaki yetki ve sorumlulukları sona erdi.

İBB, alanda yürütülen tüm çalışmalara ilişkin raporları, projeleri, uygulama dokümanlarını ve teknik verileri Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne eksiksiz biçimde devretti. Ardından şantiye sahasının fiziki teslim süreci başlatıldı.

Tarihi yapının geleceği Vakıflar'ın sorumluluğunda

İBB'nin yetkisinin sona ermesiyle birlikte alanın yönetimi ve uygulama süreçleri tamamen Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti.