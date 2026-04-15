Karaköy Palas Sanat Hayatına Kazandırıldı

15.04.2026 12:32
KÜME, Karaköy Palas'ı restore ederek 25 Nisan'da sanat ve kültür merkezine dönüştürüyor.

Kültür ve Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından restore edilen Karaköy Palas, 25 Nisan'da İstanbul'un kültür sanat hayatına kazandırılıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu Karaköy'deki yapı, sanat galerileri ve bağımsız üretim alanlarının yoğunlaştığı bölgede yer alarak sanatçılar ve izleyiciler için yeni bir üretim ve etkileşim zemini sunmayı hedefliyor.

Uzun yıllar farklı işlevlerle kullanılan mekan, KÜME tarafından yürütülen restorasyon süreciyle yeniden işlevlendirilerek kültür sanat alanına kazandırıldı.

KÜME Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren'in katılımıyla düzenlenecek açılış programında, ArtıKÜME 2025 seçkisi ve ODAK projesinin tanıtım sergisi ilk kez kapsamlı biçimde kamuoyuna sunulacak.

ArtıKÜME Sanat Destekleri Programı'nın ilk çıktısı olan ArtıKÜME 2025 seçkisi, farklı disiplinlerden 25 sanatçı ve öğrencinin üretimlerini bir araya getiriyor. Mart 2025'te başlatılan program, çağdaş ve geleneksel sanat pratiklerini buluşturarak kültürel mirasın güncel üretimlerle yeniden yorumlanmasını amaçlıyor.

Programda ayrıca KÜME'nin kültür sanat alanına yönelik veri temelli çalışması olan ODAK Sergisi de yer alıyor. Türkiye genelinde üretilen kültür sanat etkinliklerini sistematik biçimde kayıt altına almayı amaçlayan proje, dağınık verinin bir araya getirilerek anlamlı bir bütün haline dönüşüm sürecini ele alıyor. Bu kapsamda ODAK, kültür sanat verisinin kaotik bir yapıdan düzenli bir yapıya evrilen hikayesini görünür kılarken, projenin basılı çıktısı ODAK 2025 kitabı da ziyaretçilerle buluşuyor.

Karaköy Palas'taki sergi, 25 Nisan'daki lansmanın ardından 26 Nisan'da ziyaretçilere açılacak.

Kaynak: AA

