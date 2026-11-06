Karaman Başyayla'da ağaçlar sarı ve kızıl tonlara büründü, bölge dronla görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Karaman Başyayla'da ağaçlar sarı ve kızıl tonlara büründü, bölge dronla görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman Başyayla\'da ağaçlar sarı ve kızıl tonlara büründü, bölge dronla görüntülendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Karaman'ın Başyayla ilçesinde sonbaharda sarı, kızıl ve yeşil tonlara bürünen ağaçların oluşturduğu manzara dronla görüntülendi. Orta Toroslar'ın Taşeli Platosu'nda yaklaşık 1400 metre rakımda yer alan ilçenin dağlık kesimleri havadan görüntülendi.

Karaman'ın Başyayla ilçesinde sonbahar renklerinin ağaçlık alanlarda oluşturduğu manzara dronla kayda alındı.

Orta Toroslar'ın Taşeli Platosu'nda, yaklaşık 1400 metre rakımda yer alan Başyayla, dağlık coğrafyası ve doğal bitki örtüsüyle sonbaharda farklı güzelliklere bürünüyor.

İlçenin dağlık kesimlerinde bulunan ağaçlar sarı, kızıl ve yeşilin farklı tonlarına bürünerek güzel görüntüler oluşturdu.

Sonbahar renkleriyle göz alıcı bir görünüme kavuşan bölge, havadan görüntülendi.

Kaynak: AA
ToroslarBaşyaylaKaramanGüncelYaşamOrtaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
Bayram ikramiyelerine zam geliyor İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
Almanya’da binlerce Türk için sınır dışı kararı Almanya'da binlerce Türk için sınır dışı kararı
8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay Aracını bu hale getirmişler 8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay! Aracını bu hale getirmişler
Galatasaray’da ayrılık Sözleşmesi yeni uzatılmıştı Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
14:55
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
14:43
Milli Takım’a çağrılmayan Mert Müldür’den olay paylaşım
Milli Takım'a çağrılmayan Mert Müldür'den olay paylaşım
14:06
İşte A Milli Takım’ın aday kadrosu Kerem ve İrfan yok, Montella’nın kovduğu isim geri döndü
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Kerem ve İrfan yok, Montella'nın kovduğu isim geri döndü
13:47
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti Gözler ona çevrildi
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti! Gözler ona çevrildi
13:36
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor
Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 15:11:05. #7.12#
SON DAKİKA: Karaman Başyayla'da ağaçlar sarı ve kızıl tonlara büründü, bölge dronla görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android