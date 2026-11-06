Karaman Başyayla\'da ağaçlar sarı ve kızıl tonlara büründü, bölge dronla görüntülendi

Karaman Başyayla'da ağaçlar sarı ve kızıl tonlara büründü, bölge dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'ın Başyayla ilçesinde sonbaharda sarı, kızıl ve yeşil tonlara bürünen ağaçların oluşturduğu manzara dronla görüntülendi. Orta Toroslar'ın Taşeli Platosu'nda yaklaşık 1400 metre rakımda yer alan ilçenin dağlık kesimleri havadan görüntülendi.
Karaman'ın Başyayla ilçesinde sonbahar renklerinin ağaçlık alanlarda oluşturduğu manzara dronla kayda alındı.
Orta Toroslar'ın Taşeli Platosu'nda, yaklaşık 1400 metre rakımda yer alan Başyayla, dağlık coğrafyası ve doğal bitki örtüsüyle sonbaharda farklı güzelliklere bürünüyor.
İlçenin dağlık kesimlerinde bulunan ağaçlar sarı, kızıl ve yeşilin farklı tonlarına bürünerek güzel görüntüler oluşturdu.
Sonbahar renkleriyle göz alıcı bir görünüme kavuşan bölge, havadan görüntülendi.
Kaynak: AA
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