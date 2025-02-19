Karaman'da 1,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Karaman'da nefes borusuna leblebi kaçan 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Şeyh Şamil Mahallesi 1397. Sokak'ta evde Mehmet Akif Kaya'nın soluk borusuna leblebi kaçtı.
Çocuğun nefes alamadığını fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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