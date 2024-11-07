Karaman'da 3 Bin Öğrenciye Trafik Eğitimi

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Karaman'da jandarma ekipleri tarafından 3 bin öğrenciye trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında trafik bilincini oluşturmak amacıyla Merkez, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerindeki okulları ziyaret etti.

Ortaöğretim ve lise öğrencileriyle bir araya gelen ekipler, yolun karşısına geçme, emniyet kemerinin önemi, güvenli seyahat ve kara yolunda yayaların doğru hareket tarzı konularında uygulamalı eğitim verdi.

Eğitime 39 okuldan 3 bin öğrenci katıldı.