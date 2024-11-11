Karaman'da 4 Bin Fidan Dikildi

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Karaman'da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 4 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Gökçe Çamlık Alanı yakınlarındaki ağaçlandırma sahasında düzenlenen fidan dikim programında, kent genelinde 13 bin fidanın dağıtımının yapıldığını söyledi.

Bu fidanlardan 4 bininin farklı noktalarda toprakla buluşturulduğunu, ormanların tüm insanlığın en değerli mirası olduğunu belirten Çiçekli, "Bu yeşil örtü, toprağı erozyondan koruyan, su kaynaklarını zenginleştiren ve tüm canlılara nefes olan bir hazine niteliğinde. Yeşil alanlarımızı artırmak ve gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bu mücadelede bizlere destek veren tüm kurumlara ve çalışmalara katkı sağlayan vatandaşlara en içten teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Daha sonra fidanlar dikildi, ilk can suyu verildi.