Karaman'da 64 Suçlu Gözaltına Alındı

06.04.2026 15:29
Karaman'da yapılan operasyonda 64 aranan kişi yakalandı, 17'si tutuklandı. Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Mart-5 Nisan'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 26 bin 286 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 64 şüpheliyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 17'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 26 kesici-delici alet, 538 fişek,16 bin 880 dolu makaron, 249 sentetik ecza, 70 kilogram kıyılmış tütün, 7 elektronik sigara, 20 kaçak sigara, 59 tarihi eser niteliğinde obje, kaçak kazı malzemeleri ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA

Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu Savaş bir anda şiddetlendi İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi
Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber
6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı 6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı
Lakabı oldu adı Duyanlar kulaklarına inanamıyor Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
Maltepe’de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Maltepe'de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

16:16
ABD-İsrail’den İran’a yeni saldırı Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
16:12
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
15:56
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
15:47
Khabib Nurmagomedov Arda Güler’le diyaloğunu paylaştı Aldığı yanıt olay oldu
Khabib Nurmagomedov Arda Güler'le diyaloğunu paylaştı! Aldığı yanıt olay oldu
15:26
Uşak Belediye Meclisi’nde oylama: İşte Özkan Yalım’ın yerine seçilen isim
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim
14:59
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
