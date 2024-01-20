Karaman\'da Aranan 17 Kişi Yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13-19 Ocak'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 6 bin 461 kişiyi sorguladı, 17 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekipler ayrıca, 4 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 14 kesici/delici alet, 457 gram uyuşturucu madde, 132 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve suça konu 15 bin 700 lira ele geçirdi.