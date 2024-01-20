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Karaman'da Aranan 17 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Karaman'da Aranan 17 Kişi Yakalandı

Karaman'da yapılan çalışmalarda 6 bin 461 kişi sorgulandı, 17 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan 12 kişi adliyeye sevk edildi. Ayrıca, 4 tabanca, 5 tüfek, 14 kesici/delici alet, 457 gram uyuşturucu, 132 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve 15 bin 700 lira ele geçirildi.

Karaman\'da Aranan 17 Kişi Yakalandı
20.01.2024 - 14:07,
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Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13-19 Ocak'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 6 bin 461 kişiyi sorguladı, 17 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekipler ayrıca, 4 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 14 kesici/delici alet, 457 gram uyuşturucu madde, 132 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve suça konu 15 bin 700 lira ele geçirdi.

Kaynak: AA
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