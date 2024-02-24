Karaman'da Aranan 20 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Karaman'da Aranan 20 Kişi Yakalandı

Karaman\'da Aranan 20 Kişi Yakalandı

Karaman'da yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 20 kişi polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 7 bin 19 kişiyi sorguladı ve 20 kişiyi gözaltına aldı. Tutuklanan 15 kişi adliyeye sevk edilirken, diğerleri serbest bırakıldı. Operasyonlarda 8 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 8 kesici/delici alet, 16 gram uyuşturucu ve 1857 uyuşturucu hap ele geçirildi.

24.02.2024 13:45  Güncelleme: 13:46
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Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 17-23 Şubat'ta yapılan çalışmalarda, 7 bin 19 kişiyi sorguladı, 20 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 15'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 8 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 8 kesici/delici alet, 16 gram uyuşturucu ve 1857 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Kaynak: AA

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