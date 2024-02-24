Karaman'da çukura düşen tilki kurtarıldı - Son Dakika
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Karaman'da çukura düşen tilki kurtarıldı

Karaman\'da çukura düşen tilki kurtarıldı

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde çukura düşen kızıl tilki, yetkililer tarafından kurtarılarak doğal ortamına salındı.

24.02.2024 13:43  Güncelleme: 13:46
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Karaman'da çukura düşen tilki kurtarılarak, doğal ortamına salındı.

Ayrancı ilçesi Ambar köyü civarında çukura kızıl tilkinin düştüğünü görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tilkiyi bulunduğu yerden çıkardı.

Tilki, doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: AA

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