Karaman\'da doğal gazdan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı

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Karaman'da doğal gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hisar Mahallesi Şehit İsa Kiriş Caddesi'ndeki bir börekçi dükkanında iş yeri sahibi H.E. ile Z.B, Ü.S. ve H.K. isimli çalışanlar fenalaşınca sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi$ne kaldırılan kişilerin doğal gazdan zehirlendiği belirlendi.

Hastanede tedavileri süren 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.