Karaman'da dolu ve sel 100 bin dekar ekili alanda zarara yol açtı - Son Dakika
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Karaman'da dolu ve sel 100 bin dekar ekili alanda zarara yol açtı

Karaman'da fındık büyüklüğünde yağan dolunun ardından oluşan sel tarım arazilerini göle çevirirken, yaklaşık 100 bin dekar alanda zarara yol açtı. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, dolunun zarar verdiği merkeze bağlı Yuvatepe, Kılbasan, Göztepe, Beydilli ve Ekinözü köylerindeki ekili araziler ile meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu. Dolu zararının yaşandığı bölgeleri tek tek gezen Bayram, yaşanan kuraklığın ardından gelen şiddetli yağışlar sonucu çiftçilerin doğal afet yaşadığını söyledi. Bayram, yaptıkları incelemelerde ekili araziler başta olmak üzere meyve bahçelerinde ciddi zararların olduğunu gördüklerini ifade ederek, 'Bazı bölgelerde şeker pancarı tohumlarının tamamen söküldüğünü gördük. Yine dolunun arpa ve buğday tarlalarını adeta biçer kesmiş gibi kellelerinin kesildiğini gördük. Bunun dışında meyve bahçelerinde de elmanın tamamen dalından çırpıldığını gördük. Çiftçilerimiz için zor bir süreç yaşıyoruz. İklim değişikliği ve kuraklıktan dolayı bacasız dediğimiz tarlalarımızda ciddi hasarlar oluştu. Bununla ilgili olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler hemen hasar tespit çalışmalarına başladı. Devletimiz her zaman olduğu gibi çiftçimizin yanında olacaktır. Bizler sahada incelemelere devam edeceğiz. Şu ana kadar yaptığımız tespitlere göre yaklaşık 100 bin dekar alanda hasarın olduğunu tespit ettik' diye konuştu.

03.05.2024 18:55
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Karaman'da dolu ve sel 100 bin dekar ekili alanda zarara yol açtı

KARAMAN - Karaman'da fındık büyüklüğünde yağan dolunun ardından oluşan sel tarım arazilerini göle çevirirken, yaklaşık 100 bin dekar alanda zarara yol açtı.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, dolunun zarar verdiği merkeze bağlı Yuvatepe, Kılbasan, Göztepe, Beydilli ve Ekinözü köylerindeki ekili araziler ile meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu. Dolu zararının yaşandığı bölgeleri tek tek gezen Bayram, yaşanan kuraklığın ardından gelen şiddetli yağışlar sonucu çiftçilerin doğal afet yaşadığını söyledi. Bayram, yaptıkları incelemelerde ekili araziler başta olmak üzere meyve bahçelerinde ciddi zararların olduğunu gördüklerini ifade ederek, "Bazı bölgelerde şeker pancarı tohumlarının tamamen söküldüğünü gördük. Yine dolunun arpa ve buğday tarlalarını adeta biçer kesmiş gibi kellelerinin kesildiğini gördük. Bunun dışında meyve bahçelerinde de elmanın tamamen dalından çırpıldığını gördük. Çiftçilerimiz için zor bir süreç yaşıyoruz. İklim değişikliği ve kuraklıktan dolayı bacasız dediğimiz tarlalarımızda ciddi hasarlar oluştu. Bununla ilgili olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler hemen hasar tespit çalışmalarına başladı. Devletimiz her zaman olduğu gibi çiftçimizin yanında olacaktır. Bizler sahada incelemelere devam edeceğiz. Şu ana kadar yaptığımız tespitlere göre yaklaşık 100 bin dekar alanda hasarın olduğunu tespit ettik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Karaman, Yağan, Tarım, Çevre, Doğal Afet, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da dolu ve sel 100 bin dekar ekili alanda zarara yol açtı - Son Dakika

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