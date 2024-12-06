Karaman\'da Dünya Gönüllüler Günü Etkinliği

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Karaman'da 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, AFAD gönüllüleri bir araya geldi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce, bir otelde "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş, gönüllü çalışmaları ve faydalarını dünya çapında duyurmak amacıyla 5 Aralık'ın Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmasına karar verildiğini dile getirdi.

Çavuş, gönüllülük, üçüncü kişilere yarar sağladığı kadar gönüllü bireylere de yararlar sağladığını kaydetti.

Konuşmaların ardından gönüllülere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programa Vali Yardımcısı Mustafa Karaca, İl Genel Meclis Başkanı Tamer Yıldızbaş, Kızılay Şube Başkanı Adem Küçükyarma, STK temsilcileri ile davetliler katıldı.