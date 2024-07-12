Karaman'da eski kız arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Güncel

Karaman'da eski kız arkadaşını bıçakla öldüren ve yanındaki kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Olayın ardından gözaltına alınan Y.T'nin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin olaydan önce, eve yedek anahtarıyla girdiği öğrenildi.

Öte yandan, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlanan Seher İşler'in cenazesi, şehir mezarlığında toprağa verildi.

Y.T. (31), dün Larende Mahallesi 578. Sokak'taki evine gittiği eski kız arkadaşı Seher İşler (23) ile yanındaki M.T'yi bıçakla yaralamış, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İşler, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.