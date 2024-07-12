Karaman'da eski kız arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da eski kız arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Karaman'da yaşanan olayda eski kız arkadaşını bıçakla öldüren ve yanındaki kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı. Y.T'nin gözaltı işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği ve sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandığı belirtildi. Olayın ardından yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Seher İşler'in cenazesi şehir mezarlığında defnedildi.

12.07.2024 14:01
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Karaman'da eski kız arkadaşını bıçakla öldüren ve yanındaki kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Olayın ardından gözaltına alınan Y.T'nin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin olaydan önce, eve yedek anahtarıyla girdiği öğrenildi.

Öte yandan, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlanan Seher İşler'in cenazesi, şehir mezarlığında toprağa verildi.

Y.T. (31), dün Larende Mahallesi 578. Sokak'taki evine gittiği eski kız arkadaşı Seher İşler (23) ile yanındaki M.T'yi bıçakla yaralamış, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İşler, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Karaman, Otopsi, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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