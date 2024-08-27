Karaman'da Genç, Üvey Babasıyla Tartışırken Dayısını Kazara Bıçaklayarak Öldürdü

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Karaman'da bir genç, üvey babasıyla yaşadığı tartışmayı yatıştırmaya çalışan dayısını kazara bıçaklayarak öldürdü.

Ayrancı ilçesi Yeni Mahalle Şehit Emre Baysal Sokakta A.E.C. (22) ile üvey babası K.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.E.C. kavgayı ayırmaya çalışan dayısı Süleyman Uluer'i (31) kazara bıçaklayarak ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Uluer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.E.C. polis tarafından gözaltına alındı.