Karaman'da Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Karaman'da Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi

Karaman\'da Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi

Karaman'da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'na Vali Mehmet Fatih Çiçekli, gençlerin gelecekteki rolü hakkında önemli mesajlar vererek gençlerin fikirlerinin önemini vurguladı. Çalıştayda, 'Afet Yönetimi', 'Bilim ve Teknoloji', 'Çevre ve İklim', 'Eğitim', 'Gençlik Sağlığı', 'İstihdam', 'Sivil Toplum' gibi konularda atölye çalışmaları yapıldı.

25.12.2024 16:10
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Karaman'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gdüzenlenen çalıştayda konuşan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, gençlerin fikirlerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ifade eden Çiçekli, şunları kaydetti:

"Geleceği sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Sizlerin, içinde bulunduğunuz ortamları, imkanları ve fırsatları iyi şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Bizlerin siz gençlerin bakış açısından, zekasından ve dijital dünyayı algılayabiliyor olmanızdan istifade etmeye gerçekten ihtiyacımız var. "

Açılış konuşmasının ardından çalıştay kapsamında atölyeler kuruldu.

Atölyelerde, öğrencilere yönelik "Afet Yönetimi ve Dayanıklılık", "Bilim ve Teknoloji", "Çevre ve İklim, Değerler", "Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme", "Gençlik Bilgilendirilmesi", "Gençlik Sağlığı", "İstihdam ve Girişimcilik", "Katılım ve Sivil Toplum", "Sosyal Kapsayıcılık ve Uluslararası Gençlik" başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Çalıştaya, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaman'da Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

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