Karaman\'da Halk Bisiklet Turu

Karaman'da her pazar düzenlenen "Halk Bisiklet Turu" ile vatandaşların spora yönlendirilmesi ve hareketli bir yaşam sürmesi amaçlanıyor.

Karaman Valiliği ile Karaman Yeşilay Şubesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Aktekke Millet Bahçesi'nde toplanan profesyonel bisiklet sporcuları, Yeşilay gönüllüleri ve aileler kentin cadde ve sokaklarında yaklaşık 15 kilometre pedal çeviriyor.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli'nin liderlik ettiği turun ardından, tarihi Kavas Evi'nin avlusunda kahvaltı yapan katılımcılar, hem haftanın stresini üzerlerinden atıyor hem de sosyalleşiyor.

"Birlikte spor yapalım, sağlığımızı koruyalım ve bu güzellikleri yaşayalım"

Çiçekli, AA muhabirine, uzun yıllardır bisiklet sporuyla ilgilendiğini, Karaman Bisiklet Takımı ile her pazar uzun yol antrenmanları yaptıklarını söyledi.

Antrenmanların bir bölümünde kent merkezinden geçtiklerini, vatandaşların ilgisini görünce etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini vurgulayan Çiçekli, şunları kaydetti:

"Hafta sonları bisiklet takımımızın antrenmanlarına katılıyorum. Takımla şehir merkezinden geçerken vatandaşların ilgisi olduğunu fark edince, 'Beraber etkinlik yapalım.' dedik. Her pazar sabah Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla buluşuyoruz. Çok hoş ve geniş bir katılımla turlarımızı yapıyoruz. İlgi her geçen gün artıyor. Ortalama her hafta 100 kişinin katıldığı etkinliğimiz sonunda vatandaşlarımızla beraber kahvaltı da yapıyoruz. Birlikte spor yapalım, sağlığımızı koruyalım ve bu güzellikleri yaşayalım."

Çiçekli, bisiklet sporunun sağlık için oldukça faydalı olduğunu, her yaşta yapılabileceğini dile getirdi.

Herkesi sporla buluşturmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarına değinen Çiçekli, şöyle devam etti:

"Karaman çok değişik sportif branşların yapılabileceği bir yer. Bisiklet bunun en bilineni. Şehre yakın mesafede Gödet Barajımız var. Oraya Türkiye'nin en büyük millet bahçesini yapmak için yola koyulduk. Yine orada Su Sporları Merkezi ile kürek ve kanonun yanı sıra küçük çocuklar için yelken öğreteceğiz. Bu gibi sportif branşları inşallah halkımızla buluşturacağız. Ulusal ve uluslararası yarışları kazanacak kardeşlerimiz yetişsin istiyoruz. O yüzden herkesi bekliyoruz."

Telefona bakma süresi azaldı

Karaman Yeşilay Şubesi etkinlik sorumlusu Kübra Halli de bu tür etkinliklerle vatandaşların spora yönlendirildiğini belirterek, "Bisiklet turu, özellikle çocuklar için oldukça faydalı. Etkinliğe yediden yetmişe herkes katılım sağlıyor. Herhangi bir yaş sınırımız yok. Bisikleti olan herkes katılabiliyor. Çocukların teknoloji bağımlılıklarından uzak şekilde spor yapıyor olduklarını görmek bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Çocuklar burada arkadaş çevresi ediniyor, bağımlılıklardan uzak spor yapmış oluyor." ifadesini kullandı.

Bisiklet turuna katılanlardan İshak Dereli (69) ise yurt dışında yıllarca bisiklet kullandığını, Karaman'da böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin çok güzel olduğunu ifade etti.

Etkinliğe katılanlardan Halit Özel (57), her hafta sonu heyecanla uyandığını, turun sonunda gençlerle vakit geçirmenin keyifli olduğunu vurguladı.

Ailesiyle bisiklet turuna katılan Mehmet Çınar Kılıç (11) da arkadaşlarıyla etkinliği çok beğendiklerini ve devam etmesini istediklerini dile getirdi.

Hüseyin Günarslan (13) ise erkenden uyanıp bisiklete binmenin çok güzel olduğunu, pazar günleri telefona bakma süresinin azaldığını kaydetti.