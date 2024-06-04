Karaman'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika
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Karaman'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları yıl sonu sergisi açıldı

Karaman\'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları yıl sonu sergisi açıldı

Karaman Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları yıl sonu sergisi açıldı. Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen sergide, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca el emeğiyle ürettikleri ürünler sergilendi. Karaman Valisi, Belediye Başkan Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdürü ve vatandaşların da katıldığı etkinlikler, Hayat Boyu Öğrenme Haftası boyunca devam edecek.

04.06.2024 15:25
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Karaman'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Karaman Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan sergide, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca el emeğiyle ürettikleri ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinliğe, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sariibrahim, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, daire müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kentte, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaman'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

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