Karaman\'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları yıl sonu sergisi açıldı

Karaman'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Karaman Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan sergide, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca el emeğiyle ürettikleri ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Etkinliğe, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sariibrahim, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, daire müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
Kentte, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam edecek.
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