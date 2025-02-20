HAYATINI KAYBETTİ
Karaman'da otomobiliyle kaza yaptıktan sonra 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan gözaltına alının ve bindirildiği polis aracının nezarethane bölümünde yanındaki tabancayla başına ateş ederek intihara kalkışan Murat Kara (27), kaldırıldığı hizmetli olarak çalıştığı hastanede yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da İntihar Vakası: Murat Kara Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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