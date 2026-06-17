Karaman'da inşaatın üçüncü katından düşen işçi ağır yaralandı.
Abbas Mahallesi 342. Sokak'taki inşatta çalışan D.U, üçüncü kattan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan D.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da İşçi Düşmesi: Ağır Yaralı - Son Dakika
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