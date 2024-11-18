Karaman\'da Kağıt Toplayıcısına Otomobil Çarptı

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Karaman'da otomobilin çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti.

H.M.Y. (30) idaresindeki 70 ET 799 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Buğday Pazarı çıkışında, "çekçek" diye tabir edilen el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kağıt toplayıcısı Cengiz Karadağ'a (62) çarptı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karadağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan sürücü H.M.Y, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.