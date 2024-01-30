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Karaman'da Gece Başlayan Kar Yağışıyla Kent Merkezi Beyaz Örtüyle Kaplandı - Son Dakika
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Karaman'da Gece Başlayan Kar Yağışıyla Kent Merkezi Beyaz Örtüyle Kaplandı

Karaman'da gece başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.

Karaman\'da Gece Başlayan Kar Yağışıyla Kent Merkezi Beyaz Örtüyle Kaplandı
30.01.2024 - 11:42,
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Karaman'da gece başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.

Gece başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, şehir giriş noktalarında sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Karaman'da Gece Başlayan Kar Yağışıyla Kent Merkezi Beyaz Örtüyle Kaplandı - Son Dakika
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