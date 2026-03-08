Karaman\'da Kaybolan Kadın Bulundu

Karaman'da dağlık alanda yaşadığı yörük çadırından kaybolan 80 yaşındaki kadın, ekiplerin çalışmasıyla bulundu.
Merkeze bağlı Özdemir ve Buçakkışla köyleri arasındaki dağlık bölgede yaşayan Ayşe G'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ayşe G, ekiplerin 12 saatlik arama çalışması sonucu Buçakkışla köyü yakınlarında bulundu.
Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
