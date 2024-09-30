Karaman'da Kenevir Yetiştiren Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Karaman'da Kenevir Yetiştiren Şüpheli Yakalandı

Karaman\'da Kenevir Yetiştiren Şüpheli Yakalandı

Karaman'da evinde kenevir yetiştiren şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

30.09.2024 15:49
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Karaman'da evinin odunluk kısmına kurduğu iklimlendirme sistemiyle dişi Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir evde uyuşturucu yapımında kullanılan dişi Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, evin kömürlüğünde kurulan gizli serada kenevir yetiştirildiğini belirledi.

Yapılan aramalarda; 6 kök kenevir, 1 adet tabanca, 4,17 gram kurutulmuş kenevir ile kenevir yetiştirmek için iklimlendirmede kullanılan araç gereçler ele geçirildi.

Şüpheli Y.A. gözaltına alınarak Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA

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