Karaman'da Kiracı, Ev Sahibine Sinirlenip Evi Ateşe Verdi - Son Dakika
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Karaman'da Kiracı, Ev Sahibine Sinirlenip Evi Ateşe Verdi

Karaman\'da Kiracı, Ev Sahibine Sinirlenip Evi Ateşe Verdi

Karaman'da bir kiracı, ev sahibinin evi boşaltmasını istemesi üzerine sinirlenerek oturduğu evin zemin katını ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralanan olmazken evde hasar meydana geldi.

10.06.2024 11:24
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Karaman'da evi boşaltmasını isteyen ev sahibine sinirlenen kiracı oturduğu evi ateşe verdi.

Ev sahibi İ.Y, Siyahser Mahallesi Şehit Bayram Yıldız Caddesi'ndeki evinde kiracı olarak oturan B.S'den evin boşaltılmasını istedi.

Bunun üzerine ev sahibine sinirlenen B.S, oturduğu müstakil evin zemin katını ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaman'da Kiracı, Ev Sahibine Sinirlenip Evi Ateşe Verdi - Son Dakika

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