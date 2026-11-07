Karaman'da köy çocukları hafta sonları 10 köyde futbol antrenmanına katılıyor - Son Dakika
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Karaman'da köy çocukları hafta sonları 10 köyde futbol antrenmanına katılıyor

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Karaman\'da köy çocukları hafta sonları 10 köyde futbol antrenmanına katılıyor
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Karaman'da İl Özel İdaresi'nin Köyde Gelecek Var projesi kapsamında 10 köyde hafta sonları çocuklara antrenörler eşliğinde futbol eğitimi veriliyor. Geçen yıl 120 çocuğa eğitim verilen projede bu yıl da köylerden gelen talep üzerine çalışmalar sürüyor.

Karaman'da İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen "Köyde Gelecek Var" projesi kapsamında köylerde yaşayan çocuklar, hafta sonları antrenörler eşliğinde futbol eğitimi alıyor.

İl Özel İdaresi Spor İşleri Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, hafta sonları köylerdeki halı sahalarda çocuklara yönelik futbol antrenmanları düzenleniyor. Antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalara katılan çocuklar, futbolun temel kurallarını ve tekniklerini öğreniyor.

Muhtarların da destek verdiği çalışmalarda çocuklar, hem spor yapma imkanı buluyor hem de futbol becerilerini geliştiriyor.

"Bu kadar talep geleceğini beklemiyorduk"

İl Özel İdaresi Spor İşleri Müdürü Coşkun Beyaz, AA muhabirine, geçen yıl başka bir isimle hayata geçirilen proje kapsamında köylerden 120 çocuğa futbol eğitimi verildiğini söyledi.

Köylerden gelen talep doğrultusunda bu yıl da projeyi sürdürdüklerini aktaran Beyaz, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığına sunduğumuz proje onaylandı. Projemiz kapsamında 10 köye hafta sonları antrenörlerimizi gönderiyoruz. Köylerdeki halı sahalarda antrenman yapıyoruz. Muhtarlarımız çocuklarımızı organize ediyor. Köyler arası futbol turnuvamızı gerçekleştireceğiz. Bu yaptığımız ikinci turnuva olacak. Çocuklar için ücretsiz formalar yaptırıldı. Onlara güzel bir anı bırakmak istiyoruz. Onların gözlerindeki ışıltı bizim için en büyük ödül. Amacımız, şehir merkezindeki çocukların yakaladığı imkanlara köy çocuklarının da ulaşmasını sağlamak. Köyleri daha yaşanılabilir bir yer haline getirmek istiyoruz. Bu kadar talep geleceğini beklemiyorduk."

"Elimizden geldiğince onlara hizmet veriyoruz"

Köylerde eğitim veren antrenör Yunus Yıldız da köylere antrenör gelmesinin çocukları çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Eğitimlerde yetenekli çocuklarla karşılaştıklarını vurgulayan Yıldız, "Genelde bizi kapıda karşılıyorlar. Antrenmanlarda öncelikle saygıya dikkat ediyoruz. Birbirlerine saygılı davranmalarını istiyoruz. Kondisyon, pas ve şut antrenmanları yapıyoruz. Antrenmanların sonunda da maç yapıyoruz. Elimizden geldiğince onlara hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Çocuklardan 10 yaşındaki Musa Emir Kırış ise antrenmanda farklı şeyler öğrendiklerini belirterek, "Hafta sonları hocalarımız geliyor, bize futbol öğretiyorlar. Koşu yapıyoruz. Maç yaparak kendimizi geliştiriyoruz. Antrenman yapmak iyi geliyor." ifadelerini kullandı.

Muhammet Emin Özer (13) de kalecilik yapmayı öğrendiğini, antrenmanlar sayesinde kendisini geliştirdiğini söyledi.

Kaynak: AA
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