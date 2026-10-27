Karaman'da KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Karaman'da KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı yapıldı.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2026 yılı KÖYDES ödeneği kapsamında köylerde yapılacak hizmet ve yatırımlar görüşüldü.

Toplantıda, köy yolları, içme suyu, küçük ölçekli sulama ve diğer altyapı yatırımlarının uygulama süreçleri ve mevcut durumlar değerlendirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Çiçek, sağlanan desteğin kırsal kalkınma açısından önemine değindi.

Yapılacak altyapı çalışmalarının köylerdeki vatandaşların yaşam standartlarını yükselteceğini aktaran Çiçek, "Köylerimizin gelişimine yönelik desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Hayata geçirilecek yatırımların kırsal kalkınmamıza katkı sağlamasını ve hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştırmasını temenni ediyorum. Tahsis edilen kaynağın ilimize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Karaman ValiliğiKaramanKöydesGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaldırıma çıkan minibüsün altında kalan anne öldü, 2 çocuğu son anda kurtuldu Kaldırıma çıkan minibüsün altında kalan anne öldü, 2 çocuğu son anda kurtuldu
Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Araç sahiplerine kötü haber Çifte zam kapıda Araç sahiplerine kötü haber! Çifte zam kapıda
“Sabrımız taştı“ deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar "Sabrımız taştı" deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Kız arkadaşının yanında bunu yaptı Yamal’dan kadın hayranına şaşırtan yanıt Kız arkadaşının yanında bunu yaptı! Yamal'dan kadın hayranına şaşırtan yanıt
15:33
Sadettin Saran kendini “Utanç duyuyorum“ diye savundu, davada ara karar çıktı
Sadettin Saran kendini "Utanç duyuyorum" diye savundu, davada ara karar çıktı
15:18
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
15:12
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı İşte aylık geliri
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri
15:05
Görüntü Türkiye’den Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
14:59
Anketlerde geride kalan Netanyahu’dan sandık günü “acil durum“ çağrısı
Anketlerde geride kalan Netanyahu'dan sandık günü "acil durum" çağrısı
14:03
Sadettin Saran adliyeye geldi Yeni imajını görenler tanıyamadı
Sadettin Saran adliyeye geldi! Yeni imajını görenler tanıyamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 15:37:49. #7.13#
SON DAKİKA: Karaman'da KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei