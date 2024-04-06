Karaman'da meme kanserini yenen hemşire, azmiyle örnek oluyor - Son Dakika
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Karaman'da meme kanserini yenen hemşire, azmiyle örnek oluyor

Karaman\'da meme kanserini yenen hemşire, azmiyle örnek oluyor

Karaman'da gördüğü tedavi ve ailesinin desteğiyle meme kanserini yenen 59 yaşındaki hemşire Asiye Arısoy, zorlu süreçte gösterdiği azimle çevresindekilere örnek oluyor. Arısoy, erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayarak, kanser taramalarının düzenli yapılması gerektiğini belirtti. Mücadele sürecinde işinden ayrılmayan Arısoy, danışan annelere telefonla ulaşarak eğitimlerini sürdürdü. Arısoy, çevrenin moral vermesinin önemine de dikkat çekti.

06.04.2024 11:07  Güncelleme: 11:09
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Karaman'da gördüğü tedavi ve ailesinin desteğiyle meme kanserini yenen 59 yaşındaki hemşire Asiye Arısoy, zorlu süreçte gösterdiği azimle çevresindekilere örnek oluyor.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde emzirme danışmanı olarak görev yapan 39 yıllık hemşire Arısoy, yaklaşık bir yıl önce meme bölgesinde sertlik hissetmesi üzerine yaptırdığı taramada birinci evre meme kanseri olduğunu öğrendi.

Erken teşhis sayesinde hastalık ilerlemeden tedavisine başlanan Arısoy, kemoterapi ve cerrahi operasyonun ardından kanseri yendi.

Ailesinin desteğini hep yanında gören, moral ve motivasyonunu yüksek tutan Arısoy, AA muhabirine, erken teşhisin hayat kurtardığının unutulmaması gerektiğini söyledi.

Tedavi sürecinde hayattan soyutlanmak istemediğini ve bu doğrultuda hareket ettiğini aktaran Arısoy, gayretini İl Sağlık Müdürlüğünün bu yıl "Yılın Sağlık Çalışanı" seçerek ödüllendirdiğini dile getirdi.

Mücadele ruhunu hep diri tuttu

Arısoy, mücadelede azmin ve kararlılığın önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hastalığım sürecinde işimden ayrı kalmadım. Danışan annelerim telefonla bana ulaştılar, eğitimlerimi verdim. Mücadeleyi asla bırakmadım. Bu da beni hayatta tutan noktalardan biriydi. Bir sağlıkçı ve hastalığı atlatan birisi olarak farkındalık oluşturmak istedim. Kanserde erken teşhisle ilgili bilgi veriyorum. Kadınlar, kanser taramalarını düzenli yaptırsınlar. En ufak bir şüphede doktora başvurmalılar. Hızlı teşhis, hızlı tedavi demektir. Hastalık sürecinde hayata tutunacakları bir şey bulsunlar. Başarı için bu çok önemli. Yaşam savaşını versinler."

"Çevrenizdekilerin yapabileceği en önemli şey moral vermek"

Zorlu süreçte doktorun söylediklerinin dışına çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Arısoy, şunları anlattı:

"Hekimim, "Sağdan soldan çok şey söyleyecekler, tedaviler, gıdalar önerecekler bunların hiçbirine kulak asmayacaksın.' dedi. Tedavimin hızlı sonuçlanmasında bunun faydasını gördüm. İnternetten hiçbir bilgiye bakmadım çünkü moraliniz bozuluyor. Dostlarım, ailem ve yakın akrabalarımın çok desteğini gördüm. Çevrenizdekilerin yapabileceği en önemli şey moral vermek."

Kaynak: AA

Karaman, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da meme kanserini yenen hemşire, azmiyle örnek oluyor - Son Dakika

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