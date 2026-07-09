Karaman\'da motosiklet kazası: 2 ölü

Karaman'da park halindeki minibüse çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 70 ACR 835 plakalı motosiklet, Yenimahalle Zeytin Dalı Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki minibüse çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosikletten savrulan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

???????Kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.