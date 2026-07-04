Karaman\'da Motosiklet Kazası

Karaman'da köprü inşaatındaki iskele demirlerine çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Y.M.B. (23) kullandığı 70 BB 082 plakalı motosiklet, Göztepe köyü yolunda yapımı süren köprü inşaatının iskele demirlerine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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