Karaman'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor

Karaman'ın Ermenek ve Sarıveliler ilçesinde çıkan orman yangınları karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya köyü ve Yeşilköy yakınlarındaki ormanlık alan ile Sarıveliler ilçesine bağlı Daran köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazinin dağlık yapısı nedeniyle 2 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gönderildi.