Karaman'da Yoldan Çıkan Otomobilin Çarpması Sonucu Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da Yoldan Çıkan Otomobilin Çarpması Sonucu Sürücü Yaralandı

Karaman\'da Yoldan Çıkan Otomobilin Çarpması Sonucu Sürücü Yaralandı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil önce ağaca ardından duvara çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, özel bir hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

02.06.2024 10:57
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Karaman'da yoldan çıkan otomobilin önce ağaca ardından duvara çarpması sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.B. (37) idaresindeki 70 ABH 818 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce kaldırımdaki ağaca ardından hastane binasının duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan F.B.'nin hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaman'da Yoldan Çıkan Otomobilin Çarpması Sonucu Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da Yoldan Çıkan Otomobilin Çarpması Sonucu Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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