Karaman'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde özel eğitim öğrencilerine yönelik bahar şenliği düzenlendi.
Türk Dünyası Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen program, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla başladı.
Etkinlikte, mehter takımı ve palyaço gösterisi sunuldu, özel öğrenciler için çeşitli oyunlar düzenlendi.
Şenlikte, özel eğitim kurumlarında eğitim alan öğrenciler tarafından yapılan ürünler sergilendi.
Etkinliğe Vali Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, il protokolü, özel öğrenciler ve aileleri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da Özel Eğitim Öğrencilerine Bahar Şenliği - Son Dakika
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