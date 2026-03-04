Karaman'da Ramazan Etkinlikleri

Karaman'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri gerçekleştirildi.
Karaman Lisesi Spor Salonu'nda ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen programda, Nasrettin Hoca gösterisi sunuldu, ramazan ayı ile ilgili hikayeler anlatıldı.
Hacivat-Karagöz oyunu sergilenen etkinlikte, fener yapımı ve boyama çalışması gerçekleştirildi.
Etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
