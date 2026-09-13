Karaman'da seyir halindeki otomobilin motoru tutuştu, araçta hasar oluştu - Son Dakika
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Karaman'da seyir halindeki otomobilin motoru tutuştu, araçta hasar oluştu

Karaman\'da seyir halindeki otomobilin motoru tutuştu, araçta hasar oluştu
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Karaman'da Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücünün fark edip yol kenarına çektiği araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve otomobilde hasar meydana geldi.

Karaman'da seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda ilerleyen M.K. idaresindeki 70 AB 844 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaman'da seyir halindeki otomobilin motoru tutuştu, araçta hasar oluştu - Son Dakika

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