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Karaman'da silah kaçakçılarına operasyon: 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Karaman'da silah kaçakçılarına operasyon: 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı

Karaman'da polisin düzenlediği operasyonda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 36 adet ruhsatsız tabanca ve 4 tüfek ele geçirildi. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şebekenin kente silah getireceği bilgisine ulaştı ve takibe aldı. Kovalamaca sonucunda şüpheliler yakalandı ve yapılan aramalarda silahlar bulundu. Gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

24.01.2024 - 12:57,
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KARAMAN'da polisin, silah kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 36 adet ruhsatsız tabanca ve 4 tüfek ele geçirildi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin kente şehir dışından çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek getireceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin araçlarını belirleyen polis, dün akşam saatlerinde il sınırından itibaren takibe aldı. Kent girişinde ise 'Dur' ihtarında bulundu. İhtarına uymayan şüpheliler ve polis arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacanın ardından 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Araçlarda ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 36 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Karaman\'da silah kaçakçılarına operasyon: 1\'i kadın 5 kişi gözaltına alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Karaman'da silah kaçakçılarına operasyon: 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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