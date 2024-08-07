Karaman'da Soğuk Hava Deposu Yangınında Metruk Ev Hasar Gördü

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Karaman'da soğuk hava deposunun bahçesinde çıkan yangında metruk ev hasar gördü.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir soğuk hava deposunun bahçesinde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bahçenin yanında bulunan metruk evin çatısına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında soğuk hava deposu zarar görmezken, evin çatısında hasar oluştu.