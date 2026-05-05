Karaman'da Spor Etkinliği

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde çocuklar için spor etkinliği gerçekleştirildi.

Yunus Emre Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 7-12 yaş grubundan yaklaşık bin 500 çocuk hazırlanan çeşitli parkurlarda yarıştı.

Etkinlik ile çocukların atletizm branşıyla tanıştırılması, küçük yaşta spora yönlendirilmesi ve bağımlılıklardan uzak tutulması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Melihşah Katman, güzel ve yüksek katılımlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Etkinlik için hazırlanan parkurların atletizm branşının farklı alanlarıyla alakalı olduğunu belirten Katman, "Çocuklarımız için sprint engel sürat yarışı, kedi merdiveni yarışması, hedefe roket atma, çapraz sıçrama ve seksek sıçramayla hedefi vurma oyunları hazırladık. Bu oyunlar atletizm sporunun atma, atlama ve koşu branşlarının eğitsel oyun formatında bu çocukların yaş grubuna uygun halleridir. 'Herkesin çocuğu kendisi için, bütün çocuklar ülkemiz için önemlidir.' diyerek bugün bu parkurlarda ter döken, mücadele eden, eğlenen çocuklarımızı kutluyoruz." dedi.