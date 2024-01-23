Karaman\'da tarihi eser operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

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Karaman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancı ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgede çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, H.K, F.T, K.D, M.A.U. ve M.G. kazı yaparken suç üstü yakalanarak gözaltına alınırken, kullandıkları kazı malzemelerine el konuldu.
Gözaltına alınan 5 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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