Karaman'da Tartışma Sonucu Kadın Bıçaklandı

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Karaman'da tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

İmaret Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde S.G. ile H.H.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.D, S.G'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.