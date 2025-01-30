Karaman\'da Tüfekle Yaralama Olayı

KARAMAN'da Süleyman Y., evine gelen husumetlisi Şemsettin D.'yi tüfekle bacağından yaraladı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 674 Sokak'ta meydana geldi. Süleyman Y., evine gelen husumetlisi Şemsettin D. ile belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Y, tüfekle ateş edip Şemsettin D.'yi sol bacağından yaraladı. Şemsettin D., kanlar içinde yere yığılırken ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Süleyman Y. İse polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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