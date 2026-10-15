Karaman'da turizm toplantısında Ermenek'in tanıtımı ve master planı görüşüldü - Son Dakika
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Karaman'da turizm toplantısında Ermenek'in tanıtımı ve master planı görüşüldü

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Karaman'da turizm koordinasyon kurulu toplantısı, Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında yapıldı. Toplantıda Karaman Turizm Master Planı hazırlıkları ile Ermenek'in turizm destinasyonu olarak güçlendirilmesi görüşüldü. Çiçek, çalışmaların iş birliğiyle sürdürüleceğini belirtti.

Karaman'da Turizm Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Karaman Turizm Master Planı hazırlık çalışmaları ele alınarak planlama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, Ermenek ilçesinin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin daha etkin tanıtılması, turizm destinasyonu olarak güçlendirilmesi ve ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çiçek, Karaman'ın doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılmasının önemli olduğunu belriterek kentin turizm potansiyelini artırmak için çalışmaların kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon içerisinde sürdürüleceğini kaydetti.

Toplantıya, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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