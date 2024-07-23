Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, Ö.Ş., İ.K. ve Ö.Ş. gözaltına alındı.

Yapılan aramada, 21 kök uyuşturucu yapımında kullanılan dişi Hint keneviri bitkisi, bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ile 370 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.